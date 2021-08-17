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Боба Ділана звинуватили у зґвалтуванні дитини понад 50 років тому

Вівторок, 17 серпня 2021, 05:45
Боба Ділана звинуватили у зґвалтуванні дитини понад 50 років тому
ФОТО: thewrap

Культового музиканта Боба Ділана звинувачують у зґвалтуванні 12-річної дитини, яке трапилося 56 років тому.

Джерело: AFP

Деталі: У суд Нью-Йорка подала позов жінка, яка стверджує, що музикант ґвалтував її у 1965 році. На той час Ділану було 24 роки, а жінці (J.C.), яка позивається, – 12.

Ділан нібито ґвалтував її протягом 6 тижнів.

У позовній заяві ідеться про те, що Ділан "використав свій статус музиканта, забезпечував алкоголем та наркотиками J.C. і багато разів сексуально знущався над нею". Насилля нібито відбувалося у готелі Chelsea.

Позивач J.C. стверджує, що Ділан спричинив їй "серйозні психологічні травми".

Представник Ділана заявив, що "заява 56-річної давності не відповідає дійсності", пообіцявши "рішуче захищатися".

Ділан – композитор, поет і гітарист. Він також видав 6 книжок зі своїми малюнками. Ділан продав понад 100 мільйонів платівок, завдяки чому його вважають одним з найуспішніших музикантів сучасності.У 2016 році отримав Нобелівську премію з літератури.

Теми: СШАскандал
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