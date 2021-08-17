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Боба Дилана обвинили в изнасиловании ребенка 50 лет назад

Вторник, 17 августа 2021, 05:45
Боба Дилана обвинили в изнасиловании ребенка 50 лет назад
ФОТО: thewrap

Культового музыканта Боба Дилана обвиняют в изнасиловании 12-летнего ребенка, которое случилось 56 лет назад.

Источник: AFP

Детали: В суд Нью-Йорка подала иск женщина, которая утверждает, что музыкант изнасиловал ее в 1965 году. К тому времени Дилану было 24 года, а женщине (J.C.), которая судится, – 12.

Дилан якобы насиловал ее в течение 6 недель.

В исковом заявлении говорится, что Дилан "использовал свой статус музыканта, обеспечивал алкоголем и наркотиками J.C. и многократно сексуально издевался над ней". Насилие якобы происходило в отеле Chelsea.

Истец J.C. утверждает, что Дилан вызвал у нее "серьезные психологические травмы".

Представитель Дилана заявил, что "заявление 56-летней давности не соответствует действительности", пообещав "решительно защищаться".

Дилан – композитор, поэт и гитарист. Он также издал 6 книг со своими рисунками. Дилан продал более 100 млн пластинок, благодаря чему его считают одним из самых успешных музыкантов современности. В 2016 году получил Нобелевскую премию по литературе.

Темы: СШАскандал
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