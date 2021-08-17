COVID у світі: хворіє понад 17 мільйонів осіб

За добу 15 серпня у світі діагностували понад 522 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Ірані, Британії.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 103 тисячі, в Ірані – понад 41 тисячу нових інфікувань, у Британії – понад 28 тисяч випадків.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Індія і Тайланд.

Україна серед країн світу займає 77 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 20 позицію.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Іспанія, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Франція, Іспанія, Україна у цьому рейтингу – на 7 місці.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 187 084 636 осіб. Наразі нараховується понад 17 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 383 774 смерті від COVID-19.