COVID в мире: болеет более 17 млн человек

За сутки 15 августа в мире диагностировали более 522 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Иране, Великобритании.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 103 000, в Иране – более 41 000 новых заражений, в Великобритании – более 28 000 случаев.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Индия и Таиланд.

Украина среди стран мира занимает 77 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 20 позицию.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Испания, а суточной смертности от коронавируса – Россия, Франция, Испания, Украина в этом рейтинге – на 7 месте.

За все время пандемии вылечились от недуга 187 084 636 человек. Сейчас насчитывается более 17 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 383 774 смерти от COVID-19.