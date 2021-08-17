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COVID в мире: болеет более 17 млн человек

Вторник, 17 августа 2021, 06:28
COVID в мире: болеет более 17 млн человек
ФОТО: abnews

За сутки 15 августа в мире диагностировали более 522 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Иране, Великобритании.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 103 000, в Иране – более 41 000 новых заражений, в Великобритании – более 28 000 случаев.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Индия и Таиланд.

 

Украина среди стран мира занимает 77 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 20 позицию.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Испания, а суточной смертности от коронавируса – Россия, Франция, Испания, Украина в этом рейтинге – на 7 месте.

За все время пандемии вылечились от недуга 187 084 636 человек. Сейчас насчитывается более 17 млн активных случаев заболевания.

 

С начала пандемии подтверждено 4 383 774 смерти от COVID-19.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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