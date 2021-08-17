COVID в Україні: 890 хворих за добу, 27 летальних випадків

За добу 16 серпня в Україні зафіксували 890 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби і 27 летальних випадків, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 379 осіб, одужали 433 особи.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: За приростом хворих столицю наздоганяє Одещина. За останню добу найбільше випадків захворювання зареєстрували у м. Київ (127), Одеській (111), Харківській (86), Запорізькій (74) та Луганській (68) областях.

Серед нових хворих 81 дитина та 10 медпрацівників.

За добу протестовано: методом ПЛР – 21 347 осіб, методом ІФА – 7 655 осіб, експрес-тестами – 18 427 осіб.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 267 219 осіб, з них одужали 2 197 508 осіб, а померли 53 296 осіб.