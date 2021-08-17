COVID в Украине: 890 больных за сутки, 27 летальных случаев

За сутки 16 августа в Украине зафиксировали 890 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни и 27 летальных случаев, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 379 человек, выздоровели 433 человека.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: По приросту больных столицу догоняет Одесская область. За последние сутки больше всего случаев заболевания зарегистрировали в г. Киев (127), Одесской (111), Харьковской (86), Запорожской (74) и Луганской (68) областях.

Среди новых больных 81 ребенок и 10 медработников.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 21 347 человек, методом ИФА – 7 655 человек, экспресс-тестами – 18 427 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 267 219 человек, из них выздоровели 2 197 508 человек, а умерли 53 296 человек.