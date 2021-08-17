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У Криму на світанку пройшли обшуки, окупанти затримали 5 кримських татар

Вівторок, 17 серпня 2021, 09:18
У Криму на світанку пройшли обшуки, окупанти затримали 5 кримських татар

В окупованому Росією Криму на світанку проходили масові обшуки в будинках кримських татар у Сімферопольському, Бахчисарайському районах Криму і в Балаклавському, Нахімовському районах Севастополя, затримано 5 осіб.

Джерело: Кримська солідарність

Дослівно: "Сьогодні з 4 години ранку в Криму проходили нові масові обшуки в будинках кримських татар мусульман у Сімферопольському, Бахчисарайському районах Криму і в Балаклавському, Нахімовському районах Севастополя. До 7 години ранку на гарячу лінію "Кримської солідарності" надійшло щонайменше п'ять повідомлень. Слідчі заходи проводили співробітники ФСБ, ЦПЕ і ОМОНу.

За підсумками слідчих заходів затримано п'ятьох осіб. У Нахімовському районі міста Севастополя співробітники ФСБ забрали активістів Рустема Мурасова і Рустема Таїрова, у Балаклавському районі Севастополя – Джеббара Бекірова, в Бахчисарайському районі – активіста Заура Абдуллаєва, в Сімферопольському районі Криму – Раіфа Февзієва".

Деталі: Чотирьох із затриманих – Рустема Мурасова, Рустема Таїрова, Джеббара Бекірова, Заура Абдуллаєва – доставили в "Управління Федеральної служби безпеки по республіці Крим і місту Севастополю", а Раіфа Февзієва - в "Управління Федеральної служби безпеки по республіці Крим і місту Сімферополю" .

Раіф Февзієв – місцевий імам (релігійний діяч), який закінчив медресе, кримськотатарський активіст, багатодітний батько.

Рустем Мурасов, Рустем Таїров, Джеббар Бекіров і Заур Абдуллаєв займалися активізмом, систематично відвідували політично мотивовані судові засідання, підтримували сім'ї політв'язнів, організатори іфтарів і масових заходів у своїх селищах.

"Сьогодні Рустем Мурасов повернувся з Ростова-на-Дону, де ще вчора було винесено вирок кримським татарам, о третій годині ранку. І буквально за кілька годин співробітники силових структур нагрянули з обшуком у будинок його літньої матері, з якою він проживав, у селі Фруктове Нахімовського району Севастополя", – повідомляє кримська активістка Муміне Салієва.

У лютому 2016 року у Рустема Мурасова вже проходив перший обшук. Тоді його затримали, відвезли в Управління Федеральної служби безпеки по республіці Крим і місту Севастополю, але пізніше відпустили.

"Це люди, які з першого дня, як почалися обшуки, відвідували постійно суди, робили передачі. 2 лютого 2018 року вже було затримання Рустема Таїрова і Рустема Мурасова. Їх хотіли відвезти в ФСБ. Цивільні захисники поїхали і відвоювали їх тоді", – розповідає активіст Дилявер Меметов.

На обшук до Раіфа Февзієва не пустили адвоката Едема Семедляєва. До інших захисники доїхати не встигли, співробітники ФСБ завершили слідчі дії в короткі інтервали часу.

Слідчі дії в будинках Джеббара Бекірова, Заура Абдуллаєва і Рустема Таїрова проводилися за постановою Ленінського райсуду Севастополя.

Як випливає з поданих до суду матеріалів, у житлових та підсобних приміщеннях домоволодіння за місцем реєстрації та проживання Мурасова Рустема можуть зберігатися електронні носії інформації, на яких міститься "інформація про діяльність терористичної організації "Партія ісламського визволення" ("Хізб ут-Тахрір аль-Іслямі"); екстремістська література зазначеної організації, а також інші предмети і документи, які мають доказове значення у кримінальній справі",

Мати Рустема Мурасова, Гульнар, повідомила активістам, що в ході обшуку у сім'ї вилучили грошові кошти в розмірі 150 000 рублів, 500 доларів і 100 євро. Частина з цих коштів належить знайомим сім'ї, частина була виділена в допомогу Рустема Мурасову після недавнього затоплення. Позначку про вилучення коштів слідчий вніс до протоколу, але Мурасов підписувати його без адвоката відмовився.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримобшукикримські татариокупація
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