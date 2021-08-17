Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Крыму на рассвете прошли обыски, оккупанты задержали 5 крымских татар

Вторник, 17 августа 2021, 09:18

В оккупированном Россией Крыму на рассвете проходили массовые обыски в домах крымских татар в Симферопольском, Бахчисарайском районах Крыма и в Балаклавском, Нахимовском районах Севастополя, задержаны 5 человек.

Источник: Крымская солидарность

Дословно: "Сегодня с 4 часов утра в Крыму проходили новые массовые обыски в домах крымских татар мусульман в Симферопольском, Бахчисарайском районах Крыма и в Балаклавском, Нахимовском районах Севастополя. До 7 часов утра на горячую линию "Крымской солидарности" поступило как минимум пять сообщений. Следственные мероприятия проводили сотрудники ФСБ, ЦПЭ и ОМОНа.

По итогам следственных мероприятий задержаны пять человек. В Нахимовском районе города Севастополя сотрудники ФСБ увезли активистов Рустема Мурасова и Рустема Таирова, в Балаклавском районе Севастополя – Джеббара Бекирова, в Бахчисарайском районе – активиста Заура Абдуллаева, в Симферопольском районе Крыма – Раифа Февзиева".

Детали: Четверых из задержанных – Рустема Мурасова, Рустема Таирова, Джеббара Бекирова, Заура Абдуллаева – доставили в "Управление Федеральной службы безопасности по республике Крым и городу Севастополю", а Раифа Февзиева – в "Управление Федеральной службы безопасности по республике Крым и городу Симферополю".

Раиф Февзиев – местный имам (религиозный деятель), окончивший медресе, крымскотатарский активист, многодетный отец. 

Рустем Мурасов, Рустем Таиров, Джеббар Бекиров и Заур Абдуллаев занимались активизмом, систематически посещали политически мотивированные судебные заседания, поддерживали семьи политзаключённых, организаторы ифтаров и массовых мероприятий в своих поселках.

"Сегодня Рустем Мурасов вернулся из Ростова-на-Дону, где ещё вчера был вынесен приговор крымским татарам, в третьем часу утра. И буквально через несколько часов сотрудники силовых структур нагрянули с обыском в дом его пожилой матери, с которой он проживал, в селе Фруктовое Нахимовского района Севастополя", - сообщает крымская активистка Мумине Салиева.

В феврале 2016 года у Рустема Мурасова уже проходил первый обыск. Тогда его задержали, отвезли в Управление Федеральной службы безопасности по республике Крым и городу Севастополю, но позже отпустили.

"Это люди, которые с первого дня, как начались обыски, посещали постоянно суды, делали передачи. 2 февраля 2018 года уже было задержание Рустема Таирова и Рустема Мурасова. Их хотели увезти в ФСБ. Гражданские защитники поехали и отвоевали их тогда", - рассказывает активист Дилявер Меметов.

На обыск к Раифу Февзиеву не пустили адвоката Эдема Семедляева. До остальных защитники доехать не успели, сотрудники ФСБ завершили следственные действия в короткие интервалы времени.

Следственные действия в домах Джеббара Бекирова, Заура Абдуллаева и Рустема Таирова проводились по постановлению Ленинского райсуда Севастополя.

Как следует из представленных в суд материалов, в жилых и подсобных помещениях домовладения по месту регистрации и проживания Мурасова Рустема могут храниться электронные носители информации, на которых содержится "информация о деятельности террористической организации "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислями"); экстремистская литература указанной организации, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу",

Мать Рустема Мурасова, Гульнар, сообщила активистам, что в ходе обыска у семьи изъяли денежные средства в размере 150 000 рублей, 500 долларов и 100 евро. Часть из этих средств принадлежит знакомым семьи, часть была выделена в помощь Рустему Мурасову после недавнего затопления. Отметку об изъятии средств следователь внес в протокол, но Мурасов подписывать его без адвоката отказался.

Темы: Крымобыскикрымские татарыоккупация
powered by lun.ua
Главное сегодня

Президент Германии назвал кадры из аэропорта Кабула позором для Запада

фото, видеоНацкорпус поломал декорации "совка" на Аллее Небесной Сотни

В Афганистане застряли 12 украинских военных

фотоНа Аллее Небесной Сотни напротив портретов погибших установили инсталляцию для съемок

Разумков: Олигархов в СНБО пока нет, но не хочется, чтобы появились

видеоПод Москвой разбился новейший военно-транспортный самолет

Все новости...
Крым
Премьер Швеции и министр обороны приедут в Киев на саммит Крымской платформы
В крымском СИЗО из-за пыток дало сбой здоровье украинского журналиста
Как создать запрос на деоккупацию Крыма
Последние новости
17:44
Минэнерго увеличило план накопления угля на ТЭС до 3 миллионов тонн
17:41
В МОН назвали самые популярные специальности среди абитуриентов 2021 года
17:28
Генсек НАТО о наступлении "Талибана": стало сюрпризом, как быстро и легко все произошло
17:25
В Беларуси завели дело на девушку найденного мертвым в Киеве активиста
17:24
Руководителя зерновой госкорпорации отправили под ночной домашний арест
17:17
Глава Харьковского облсовета через две недели после подозрения во взятке решил уйти с должности
17:13
"Украинская правда" и Академия Deutsche Welle объявляют новый набор в Школу экономической журналистики
16:52
Президент Германии назвал кадры из аэропорта Кабула позором для Запада
16:49
Ученые определили риск развития паралича Белла у вакцинированных Pfizer и CoronaVac
16:45
Минцифра планирует эксперимент по выплате зарплат своим сотрудникам в е-гривне – Федоров
Все новости...