В Крыму на рассвете прошли обыски, оккупанты задержали 5 крымских татар

В оккупированном Россией Крыму на рассвете проходили массовые обыски в домах крымских татар в Симферопольском, Бахчисарайском районах Крыма и в Балаклавском, Нахимовском районах Севастополя, задержаны 5 человек.

Источник: Крымская солидарность

Дословно: "Сегодня с 4 часов утра в Крыму проходили новые массовые обыски в домах крымских татар мусульман в Симферопольском, Бахчисарайском районах Крыма и в Балаклавском, Нахимовском районах Севастополя. До 7 часов утра на горячую линию "Крымской солидарности" поступило как минимум пять сообщений. Следственные мероприятия проводили сотрудники ФСБ, ЦПЭ и ОМОНа.

По итогам следственных мероприятий задержаны пять человек. В Нахимовском районе города Севастополя сотрудники ФСБ увезли активистов Рустема Мурасова и Рустема Таирова, в Балаклавском районе Севастополя – Джеббара Бекирова, в Бахчисарайском районе – активиста Заура Абдуллаева, в Симферопольском районе Крыма – Раифа Февзиева".

Детали: Четверых из задержанных – Рустема Мурасова, Рустема Таирова, Джеббара Бекирова, Заура Абдуллаева – доставили в "Управление Федеральной службы безопасности по республике Крым и городу Севастополю", а Раифа Февзиева – в "Управление Федеральной службы безопасности по республике Крым и городу Симферополю".

Раиф Февзиев – местный имам (религиозный деятель), окончивший медресе, крымскотатарский активист, многодетный отец.

Рустем Мурасов, Рустем Таиров, Джеббар Бекиров и Заур Абдуллаев занимались активизмом, систематически посещали политически мотивированные судебные заседания, поддерживали семьи политзаключённых, организаторы ифтаров и массовых мероприятий в своих поселках.

"Сегодня Рустем Мурасов вернулся из Ростова-на-Дону, где ещё вчера был вынесен приговор крымским татарам, в третьем часу утра. И буквально через несколько часов сотрудники силовых структур нагрянули с обыском в дом его пожилой матери, с которой он проживал, в селе Фруктовое Нахимовского района Севастополя", - сообщает крымская активистка Мумине Салиева.

В феврале 2016 года у Рустема Мурасова уже проходил первый обыск. Тогда его задержали, отвезли в Управление Федеральной службы безопасности по республике Крым и городу Севастополю, но позже отпустили.

"Это люди, которые с первого дня, как начались обыски, посещали постоянно суды, делали передачи. 2 февраля 2018 года уже было задержание Рустема Таирова и Рустема Мурасова. Их хотели увезти в ФСБ. Гражданские защитники поехали и отвоевали их тогда", - рассказывает активист Дилявер Меметов.

На обыск к Раифу Февзиеву не пустили адвоката Эдема Семедляева. До остальных защитники доехать не успели, сотрудники ФСБ завершили следственные действия в короткие интервалы времени.

Следственные действия в домах Джеббара Бекирова, Заура Абдуллаева и Рустема Таирова проводились по постановлению Ленинского райсуда Севастополя.

Как следует из представленных в суд материалов, в жилых и подсобных помещениях домовладения по месту регистрации и проживания Мурасова Рустема могут храниться электронные носители информации, на которых содержится "информация о деятельности террористической организации "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислями"); экстремистская литература указанной организации, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу",

Мать Рустема Мурасова, Гульнар, сообщила активистам, что в ходе обыска у семьи изъяли денежные средства в размере 150 000 рублей, 500 долларов и 100 евро. Часть из этих средств принадлежит знакомым семьи, часть была выделена в помощь Рустему Мурасову после недавнего затопления. Отметку об изъятии средств следователь внес в протокол, но Мурасов подписывать его без адвоката отказался.