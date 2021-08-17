Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На українців чекає похолодання

Вівторок, 17 серпня 2021, 09:47
На українців чекає похолодання

У більшості областей України у вівторок ще утримається спекотна погода – вдень до 28-33°, а вже у середу й четвер очікуються грози та зниження денної температури до 21-26°.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: Так, 17 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. Вдень у західних, Житомирській та місцями у Вінницькій областях короткочасні дощі, грози, подекуди шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура 28-33°, у більшості західних областей 22-27°.

18-19 серпня також буде мінлива хмарність, 18 серпня у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, вдень і в центральних, Одеській, Миколаївській областях помірні, місцями значні грозові дощі, в окремих районах шквали 15-20 м/с;

На решті території, вдень і у більшості західних областей без опадів.

Температура у західних областях вночі 10-15°, вдень 18-23°; на решті території вночі 16-21°, вдень 29-34°, у північних, Вінницькій, Черкаській областях 22-27°.

19 серпня у північних, центральних, південних областях, вдень і на сході країни помірні, місцями значні грозові дощі, в окремих районах шквали 15-20 м/с; у західних, вдень і в північних та Вінницькій областях без опадів.

емпература вночі 11-16°, на півдні та сході країни 18-22°; вдень 21-26°, у південно-східних областях 27-32°. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

20-21 серпня в Україні буде без опадів, лише 20 серпня у східній частині, 21 серпня місцями у західних областях невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 10-16°, вдень 21-27°, у південній частині та східних областях вночі 13-19°, вдень 24-30°.

У столичному регіоні 17 серпня мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура по Києву 30-32°; по області - 28-33°.

18-19 серпня у Києві мінлива хмарність. 18 серпня короткочасні дощі, грози; 19 серпня вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень 18 серпня місцями шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 18 серпня 16-19°, 19 серпня 13-16°; вдень 21-26°.

20-21 серпня у столиці без опадів. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°.

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
погода
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
У Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Останні новини
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
Усі новини...
Реклама: