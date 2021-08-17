На українців чекає похолодання

У більшості областей України у вівторок ще утримається спекотна погода – вдень до 28-33°, а вже у середу й четвер очікуються грози та зниження денної температури до 21-26°.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: Так, 17 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. Вдень у західних, Житомирській та місцями у Вінницькій областях короткочасні дощі, грози, подекуди шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура 28-33°, у більшості західних областей 22-27°.

18-19 серпня також буде мінлива хмарність, 18 серпня у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, вдень і в центральних, Одеській, Миколаївській областях помірні, місцями значні грозові дощі, в окремих районах шквали 15-20 м/с;

На решті території, вдень і у більшості західних областей без опадів.

Температура у західних областях вночі 10-15°, вдень 18-23°; на решті території вночі 16-21°, вдень 29-34°, у північних, Вінницькій, Черкаській областях 22-27°.

19 серпня у північних, центральних, південних областях, вдень і на сході країни помірні, місцями значні грозові дощі, в окремих районах шквали 15-20 м/с; у західних, вдень і в північних та Вінницькій областях без опадів.

емпература вночі 11-16°, на півдні та сході країни 18-22°; вдень 21-26°, у південно-східних областях 27-32°. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

20-21 серпня в Україні буде без опадів, лише 20 серпня у східній частині, 21 серпня місцями у західних областях невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 10-16°, вдень 21-27°, у південній частині та східних областях вночі 13-19°, вдень 24-30°.

У столичному регіоні 17 серпня мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура по Києву 30-32°; по області - 28-33°.

18-19 серпня у Києві мінлива хмарність. 18 серпня короткочасні дощі, грози; 19 серпня вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень 18 серпня місцями шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 18 серпня 16-19°, 19 серпня 13-16°; вдень 21-26°.

20-21 серпня у столиці без опадів. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°.