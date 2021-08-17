Украинцев ждет похолодание

В большинстве областей Украины во вторник еще сохранится жаркая погода - днем ​​до 28-33°, а уже в среду и четверг ожидаются грозы и понижение дневной температуры до 21-26°.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: Так 17 августа в Украине ожидается переменная облачность. Днем в западных, Житомирской и местами в Винницкой областях кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура 28-33°, в большинстве западных областей 22-27°.

18-19 августа также будет переменная облачность, 18 августа в западных, северных, Винницкой, Черкасской, днем ​​и в центральных, Одесской, Николаевской областях умеренные, местами значительные грозовые дожди, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с;

На остальной территории, днем ​​и в большинстве западных областей без осадков.

Температура в западных областях ночью 10-15°, днем ​​18-23°; на остальной территории ночью 16-21°, днем ​​29-34°, в северных, Винницкой, Черкасской областях 22-27°.

19 августа в северных, центральных, южных областях, днем ​​и на востоке страны умеренные, местами значительные грозовые дожди, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с; в западных, днем ​​и в северных и Винницкой областях без осадков.

Температура ночью 11-16°, на юге и востоке страны 18-22°; днем 21-26°, в юго-восточных областях 27-32°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

20-21 августа в Украине будет без осадков, лишь 20 августа во восточной части, 21 августа местами в западных областях небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 10-16°, днем ​​21-27°, в южной части и восточных областях ночью 13-19°, днем ​​24-30°.

В столичном регионе 17 августа переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура по Киеву 30-32°; по области - 28-33°.

18-19 августа в Киеве переменная облачность. 18 августа кратковременные дожди, грозы; 19 августа ночью местами кратковременный дождь, днем ​​без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем ​​18 августа местами шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 18 августа 16-19°, 19 августа 13-16°; днем 21-26°.

20-21 августа в столице без осадков. Температура ночью 11-16°, днем ​​21-26°.