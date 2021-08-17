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"Талібан" оголосив загальну амністію

Вівторок, 17 серпня 2021, 10:39
Талібан оголосив загальну амністію
ФОТО NOORULLAH SHIRZADA/AFP VIA GETTY IMAGES

Представники "Талібану" через два дні після захоплення влади в Афганістані оголосили загальну амністію для урядовців і закликали до роботи державних установ.

Джерело: AFP

Дослівно: "Загальна амністія оголошена для всіх...

Тому ви повинні з повною впевненістю повернутися до звичного життя".

Нагадаємо:

"Українська правда" в Threads

Теми: Афганістан
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