"Талібан" оголосив загальну амністію
Вівторок, 17 серпня 2021, 10:39
Представники "Талібану" через два дні після захоплення влади в Афганістані оголосили загальну амністію для урядовців і закликали до роботи державних установ.
Джерело: AFP
Дослівно: "Загальна амністія оголошена для всіх...
Тому ви повинні з повною впевненістю повернутися до звичного життя".
Нагадаємо:
- 15 серпня в Афганістані таліби увійшли до столиці Кабулу, афганський уряд заявив про "мирний перехід влади", президент Афганістану залишив країну.
- Близько 70 країн, серед яких Україна, виступили зі спільним закликом дозволити усім іноземним громадянам і афганцям, які цього бажають, залишити Афганістан.
- Країни ЄС закривають свої посольства та евакуюють дипломатів. Тисячі афганців та іноземних громадян утворили тисняву в аеропорту Кабула, намагаючись втекти з країни, контроль над аеропортом взяли сили США.
- ЗМІ з посиланням на слова свідків повідомляють про загибель щонайменш 5 осіб.