"Талібан" оголосив загальну амністію

Представники "Талібану" через два дні після захоплення влади в Афганістані оголосили загальну амністію для урядовців і закликали до роботи державних установ.

Джерело: AFP

Дослівно: "Загальна амністія оголошена для всіх...

Тому ви повинні з повною впевненістю повернутися до звичного життя".

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