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"Талибан" объявил всеобщую амнистию

Вторник, 17 августа 2021, 10:39
ФОТО NOORULLAH SHIRZADA/AFP VIA GETTY IMAGES

Представители "Талибана" через два дня после захвата власти в Афганистане объявили общую амнистию для правительственных чиновников и призвали к работе государственных учреждений.

Источник: AFP

Дословно: "Всеобщая амнистия объявлена для всех…

Поэтому вы должны с полной уверенностью вернуться к привычной жизни".

Напомним:

  • 15 августа в Афганистане талибы вошли в столицу Кабул, афганское правительство заявило о "мирном переходе власти", президент Афганистана покинул страну.
  • Около 70 стран, среди которых Украина, выступили с совместным призывом разрешить всем иностранным гражданам и афганцам, которые этого желают, покинуть Афганистан.
  • Страны ЕС закрывают свои посольства и эвакуируют дипломатов. Тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабулаи штурмуют самолеты, пытаясь бежать из страны, контроль над аэропортом сохраняют силы США. 
  • СМИ со ссылкой на слова свидетелей сообщают о гибели как минимум 5 человек.

Темы: Афганистан
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