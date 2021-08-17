"Талибан" объявил всеобщую амнистию

Представители "Талибана" через два дня после захвата власти в Афганистане объявили общую амнистию для правительственных чиновников и призвали к работе государственных учреждений.

Источник: AFP

Дословно: "Всеобщая амнистия объявлена для всех…

Поэтому вы должны с полной уверенностью вернуться к привычной жизни".

Напомним: