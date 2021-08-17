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Мер з Боснії під час відпустки в Чорногорії назвав чорногорців вигаданою нацією

Вівторок, 17 серпня 2021, 10:34

Мер Баня-Луки, найбільшого міста у Республіці Сербській, сербській частині Боснії та Герцеговини, перебуваючи у відпустці в Чорногорії назвав чорногорців вигаданою нацією.

Про це пише "Балканський оглядач", повідомляє "Європейська правда".

"Чорногорець як національність - думаю, це вигадано", - сказав Драшко Станівуковіч під час однієї з зустрічей в Чорногорії, де він перебував у відпустці.

Драшко Станівукович є наймолодшим мером на Балканах, йому 28 років. Раніше він неодноразово висловлював свої радикальні погляди.

Відео з заявою Станівуковича опублікував чорногорський депутат Предраг Бошкович.

Опозиція Чорногорії та частина правлячих партій засудили заяву мера Баня-Луки.

"Проєкт "сербського світу" у виконанні молодого покоління в дії. Вони не запам'ятали проєкт "Великої Сербії", який завершився, коли вони ще були в пелюшках. Боюся, що цей незасвоєний урок буде дорого оплачуватися політично", - написав Предраг Бошкович у Twitter.

"Приїхав магнатський малий з Баня-Луки плювати на чорногорців. Цьому "політичному" зразку будь-яка нормальна держава показала б на двері", - написав у Twitter генеральний секретар опозиційної Соціал-демократичної партії Чорногорії Іван Вуйович.

"Раніше ми чули, що серби - "продукт політичного процесу".  Сьогодні ми чуємо, "що чорногорці - вигадана нація".  Ганьба! Досить заперечень будь-якої нації!", - заявив депутат від "Демократичної Чорногорії" Данило Шаранович, чия партія входить в правлячу коаліцію.

Мілета Радованич, генеральний секретар Громадського руху URA, який є частиною урядової коаліції, сказав, що в Чорногорії вітаються всі добрі люди, але основа культури в тому, щоб гість поважав господаря, тобто країну, до якої він приїхав.

"Українська правда" в Threads

Теми: БосніяЧорногорія
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