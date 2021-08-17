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Мэр из Боснии во время отпуска в Черногории назвал черногорцев вымышленной нацией

Вторник, 17 августа 2021, 10:34

Мэр Баня-Луки, крупнейшего города в Республике Сербской, сербской части Боснии и Герцеговины, находясь в отпуске в Черногории назвал черногорцев вымышленной нацией.

Об этом пишет "Балканский обозреватель", сообщает "Европейская правда".

"Черногорец как национальность - думаю, это придумано", - сказал Драшко Станивукович во время одной из встреч в Черногории, где он находился в отпуске.

Драшко Станивукович является самым молодым мэром на Балканах, ему 28 лет. Ранее он неоднократно высказывал свои радикальные взгляды.

Видео с заявлением Станивуковича опубликовал черногорский депутат Предраг Бошкович.

Оппозиция Черногории и часть правящих партий осудили заявление мэра Баня-Луки.

"Проект "сербского мира" в исполнении молодого поколения в действии. Они не запомнили проект "Великой Сербии", который завершился, когда они еще были в пеленках. Боюсь, что этот неосвоенный урок будет дорого оплачиваться политически", - написал Предраг Бошкович в Twitter.

"Приехал магнатский малый с Баня-Луки плевать на черногорцев. Этому "политическому" образцу любое нормальное государство показало бы на дверь", - написал в Twitter генеральный секретарь оппозиционной Социал-демократической партии Черногории Иван Вуйович.

"Раньше мы слышали, что сербы - "продукт политического процесса". Сегодня мы слышим,"что черногорцы - вымышленная нация". Позор! Достаточно отрицания любой нации!", - заявил депутат от "Демократической Черногории" Даниил Шаранович, чья партия входит в правящую коалицию.

Милета Радованич, генеральный секретарь Общественного движения URA, который является частью правительственной коалиции, сказал, что в Черногории приветствуются все хорошие люди, но основа культуры в том, чтобы гость уважал хозяина, то есть страну, в которую он приехал.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БоснияЧерногория
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