Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Мэр из Боснии во время отпуска в Черногории назвал черногорцев вымышленной нацией

Вторник, 17 августа 2021, 10:34

Мэр Баня-Луки, крупнейшего города в Республике Сербской, сербской части Боснии и Герцеговины, находясь в отпуске в Черногории назвал черногорцев вымышленной нацией.

Об этом пишет "Балканский обозреватель", сообщает "Европейская правда".

"Черногорец как национальность - думаю, это придумано", - сказал Драшко Станивукович во время одной из встреч в Черногории, где он находился в отпуске.

Драшко Станивукович является самым молодым мэром на Балканах, ему 28 лет. Ранее он неоднократно высказывал свои радикальные взгляды.

Видео с заявлением Станивуковича опубликовал черногорский депутат Предраг Бошкович.

Оппозиция Черногории и часть правящих партий осудили заявление мэра Баня-Луки.

"Проект "сербского мира" в исполнении молодого поколения в действии. Они не запомнили проект "Великой Сербии", который завершился, когда они еще были в пеленках. Боюсь, что этот неосвоенный урок будет дорого оплачиваться политически", - написал Предраг Бошкович в Twitter.

"Приехал магнатский малый с Баня-Луки плевать на черногорцев. Этому "политическому" образцу любое нормальное государство показало бы на дверь", - написал в Twitter генеральный секретарь оппозиционной Социал-демократической партии Черногории Иван Вуйович.

"Раньше мы слышали, что сербы - "продукт политического процесса". Сегодня мы слышим,"что черногорцы - вымышленная нация". Позор! Достаточно отрицания любой нации!", - заявил депутат от "Демократической Черногории" Даниил Шаранович, чья партия входит в правящую коалицию.

Милета Радованич, генеральный секретарь Общественного движения URA, который является частью правительственной коалиции, сказал, что в Черногории приветствуются все хорошие люди, но основа культуры в том, чтобы гость уважал хозяина, то есть страну, в которую он приехал.

Темы: БоснияЧерногория
powered by lun.ua
Главное сегодня

Музей Майдана "перевел стрелки" на КГГА: должны были согласовать скандальную инсталляцию

Президент Германии назвал кадры из аэропорта Кабула позором для Запада

фото, видеоНацкорпус поломал декорации "совка" на Аллее Небесной Сотни

В Афганистане застряли 12 украинских военных

фотоНа Аллее Небесной Сотни напротив портретов погибших установили инсталляцию для съемок

Разумков: Олигархов в СНБО пока нет, но не хочется, чтобы появились

Все новости...
Босния
Россия не признает Высокого предтавника международного сообщества в Боснии и Герцеговине
В Сараеве протестующие требовали снять правительство из-за ситуации с COVID-19
Отставки правительства из-за провальной кампании вакцинации требуют в Боснии
Последние новости
20:45
Обжалование конкурса на директора БЭБ: суд открыл новое производство
20:43
ЕС будет говорить с властями Афганистана, такими какими они есть – Боррель
20:23
НАПК нашло нарушение во время конкурса на должность руководителя БЭБ – адвокаты Данилюка
19:56
Из Кабула прибыл первый эвакуационный рейс Франции
19:53
Официальный курс: гривня немного ослабла к доллару и евро
19:42
Второй день подряд обыски в структурах КГГА закончились вручением подозрений
19:20
В "Талибане" снова пообещали уважать права женщин "по законам ислама"
19:18
Mastercard откажется от выпуска карт с магнитной полосой
19:03
Музей Майдана "перевел стрелки" на КГГА: должны были согласовать скандальную инсталляцию
18:37
Кулеба: 153 украинца обратились за помощью в эвакуации из Афганистана
Все новости...