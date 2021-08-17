Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві викрили нове "крадівництво" на дорогах: прокуратура проводить обшуки

Вівторок, 17 серпня 2021, 12:12
У Києві викрили нове крадівництво на дорогах: прокуратура проводить обшуки
колаж прокуратури

Столичні правоохоронці викрили розкрадання коштів на будівництві доріг у Солом’янському районі Києва: прокуратура проводить обшуки у виконавця робіт.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: За даними слідства, службі особи Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації уклали договори з підприємством щодо капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів на території району.

Після закінчення робіт було складено та підписано акти приймання виконаних будівельних робіт, на підставі яких управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації перерахувало кошти підприємству.

При цьому керівник підрядної організації у цих актах вказав завищений обсяг та вартість виконаних робіт.

Згідно з висновком експерта, сума збитків, завданих місцевому бюджету, становить майже 1,3 млн гривень.

17 серпня на підставі ухвал суду йдуть обшуки.

Пряма мова Максимець: "Слідчі дії проводяться за місцем проживання підрядника, а також власника товариства з метою відшукання фінансової документації щодо вказаних об’єктів".

Додатково: Вказано, що за результатами проведення слідчих дій буде також надана правова оцінка діям службових осіб Управління житлово-комунального господарства та будівництва, яке є замовником вказаних робіт.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Київ
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Адвокат загиблого Гуменюка не вірить, що той сам себе підірвав
Вибухи в Шевченківському суді: поліція показала кадри спецоперації
Останні новини
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
Усі новини...
Реклама: