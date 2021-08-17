У Києві викрили нове "крадівництво" на дорогах: прокуратура проводить обшуки

Столичні правоохоронці викрили розкрадання коштів на будівництві доріг у Солом’янському районі Києва: прокуратура проводить обшуки у виконавця робіт.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: За даними слідства, службі особи Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації уклали договори з підприємством щодо капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів на території району.

Після закінчення робіт було складено та підписано акти приймання виконаних будівельних робіт, на підставі яких управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації перерахувало кошти підприємству.

При цьому керівник підрядної організації у цих актах вказав завищений обсяг та вартість виконаних робіт.

Згідно з висновком експерта, сума збитків, завданих місцевому бюджету, становить майже 1,3 млн гривень.

17 серпня на підставі ухвал суду йдуть обшуки.

Пряма мова Максимець: "Слідчі дії проводяться за місцем проживання підрядника, а також власника товариства з метою відшукання фінансової документації щодо вказаних об’єктів".

Додатково: Вказано, що за результатами проведення слідчих дій буде також надана правова оцінка діям службових осіб Управління житлово-комунального господарства та будівництва, яке є замовником вказаних робіт.