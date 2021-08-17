В Киеве разоблачили новое хищение на дорогах: прокуратура проводит обыски

Столичные правоохранители разоблачили хищение средств при строительстве дорог в Соломенском районе Киева: прокуратура проводит обыски у исполнителя работ.

Источник: Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: По данным следствия, должностные лица управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации заключили договоры с предприятием по капитальному ремонту асфальтового покрытия придомовых территорий и внутриквартальных проездов на территории района.

После окончания работ были составлены и подписаны акты приема выполненных строительных работ, на основании которых управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации перечислило деньги предприятию.

При этом руководитель подрядной организации в этих актах указал завышенный объем и стоимость выполненных работ.

Согласно заключению эксперта, сумма ущерба, нанесенного местному бюджету, составляет почти 1,3 млн гривен.

17 августа на основании постановлений суда идут обыски.

Прямая речь Максимец: "Следственные действия проводятся по месту жительства подрядчика, а также владельца общества с целью отыскания финансовой документации по указанным объектам".

Дополнительно: Указано, что по результатам проведения следственных действий будет также дана правовая оценка действиям должностных лиц Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства, которое является заказчиком указанных работ.