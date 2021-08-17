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Під Москвою розбився новітній військово-транспортний літак

Вівторок, 17 серпня 2021, 12:17

В Росії зазнав аварії дослідний зразок нового легкого транспортника Іл-112В районі підмосковного міста Кубинка.

Джерело: Російський "Інтерфакс", "Новая газета"

Деталі: В Об'єднаній авіабудівній корпорації РФ повідомили, що інцидент стався під час тренувального польоту при заході на посадку в районі аеродрому Кубинка в лісосмузі.

В ОАК відзначили, що для з'ясування причин аварії буде створена відповідна комісія.

На борту були троє членів екіпажу. За попередніми даними, всі вони загинули.

За даними співрозмовника агентства, транспортник міг розбитися через відмову техніки. Крім того, розглядається і версія помилки екіпажу.

Іл-112В - перший військово-транспортний літак, розроблений в Росії "з нуля" в пострадянський період. Він повинен прийти на зміну Ан-24 і Ан-26. Перший дослідний політ Іл-112В відбувся в березні 2019 року. 

Оновлений російський літак готували до участі у військово-технічному форумі Армія-2021, а ще планували запустити серійне виробництво.

У мережі вже з’явилося відео, на якому палаючий Іл-112В падає у лісосмугу.   

Теми: авіаРосія


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