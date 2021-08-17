Под Москвой разбился новейший военно-транспортный самолет

В России потерпел крушение опытный образец нового легкого транспортника Ил-112В районе подмосковного города Кубинка.

Источник: Российский "Интерфакс", "Новая газета"

Детали: В Объединенной авиастроительной корпорации РФ сообщили, что инцидент произошел во время тренировочного полета при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе.

В ОАК отметили, что для выяснения причин аварии будет создана соответствующая комиссия.

На борту находились три члена экипажа. По предварительным данным, все они погибли.

По данным собеседника агентства, транспортник мог разбиться из-за отказа техники. Кроме того, рассматривается и версия ошибки экипажа.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Он должен прийти на смену Ан-24 и Ан-26. Первый опытный полет Ил-112В состоялся в марте 2019 года.

Обновленный российский самолет готовили к участию в военно-техническом форуме Армия-2021, а еще планировали запустить серийное производство.

В сети уже появилось видео, на котором горящий Ил-112В падает в лесополосу.