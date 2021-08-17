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Грузія зафіксувала новий максимум заражень від початку пандемії

Вівторок, 17 серпня 2021, 12:34

У Грузії за добу підтвердили 6208 випадків коронавірусу, це максимум з початку пандемії.

Про це повідомив національний центр з контролю захворювань, пише "Європейська правда" з посиланням на "Новости Грузии".

Згідно з інформацією, опублікованою на урядовому сайті Stopcov.ge, напередодні було проведено 47 872 тести. Показник позитивності виявлення коронавірусу склав 12,97% за минулу добу, за останні сім днів - 11,14%, а за останні 14 днів - 10,63%.

47 пацієнтів з коронавірусом померли за добу. Загальна кількість померлих від коронавірусу в Грузії - 6 483 людини.

16 серпня в Грузії було виявлено 2 676 нових випадки, 4 119 пацієнтів одужали, 30 померли.

Раніше повідомлялося, що у Тбілісі на тлі рекордної кількості заражень коронавірусом розгортають польовий госпіталь на 500 місць.

З 17 серпня в Грузіїх носіння масок стало обов'язковим як у внутрішніх приміщеннях, так і в зовнішньому просторі.

Теми: Грузіякоронавірус


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