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Грузия зафиксировала новый максимум заражений от начала пандемии

Вторник, 17 августа 2021, 12:34

В Грузии за сутки подтвердили 6208 случаев коронавируса, это максимум с начала пандемии.

Об этом сообщил национальный центр по контролю заболеваний, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Новости Грузии".

Согласно информации, опубликованной на правительственном сайте Stopcov.ge, накануне было проведено 47 872 теста. Показатель позитивности выявления коронавируса составил 12,97% за прошедшие сутки, за последние семь дней - 11,14%, а за последние 14 дней - 10,63%.

47 пациентов с коронавирусом умерли в сутки. Общее количество умерших от коронавируса в Грузии - 6483 человека.

16 августа в Грузии было обнаружено 2676 новых случаев, 4119 пациентов выздоровели, 30 умерли.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси на фоне рекордного количества заражений коронавирусом разворачивают полевой госпиталь на 500 мест.

С 17 августа в Грузии ношение масок стало обязательным как во внутренних помещениях, так и во внешнем пространстве.

Темы: Грузиякоронавирус
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