Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Грузия зафиксировала новый максимум заражений от начала пандемии

Вторник, 17 августа 2021, 12:34

В Грузии за сутки подтвердили 6208 случаев коронавируса, это максимум с начала пандемии.

Об этом сообщил национальный центр по контролю заболеваний, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Новости Грузии".

Согласно информации, опубликованной на правительственном сайте Stopcov.ge, накануне было проведено 47 872 теста. Показатель позитивности выявления коронавируса составил 12,97% за прошедшие сутки, за последние семь дней - 11,14%, а за последние 14 дней - 10,63%.

47 пациентов с коронавирусом умерли в сутки. Общее количество умерших от коронавируса в Грузии - 6483 человека.

16 августа в Грузии было обнаружено 2676 новых случаев, 4119 пациентов выздоровели, 30 умерли.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси на фоне рекордного количества заражений коронавирусом разворачивают полевой госпиталь на 500 мест.

С 17 августа в Грузии ношение масок стало обязательным как во внутренних помещениях, так и во внешнем пространстве.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Грузиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Грузия
Посол США при НАТО не видит изменений в отношении Альянса к Грузии
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Грузинский посол выехал из Украины на фоне ситуации с Саакашвили
Последние новости
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: