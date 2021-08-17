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Пожежі на півдні Франції: евакуювали понад 2000 людей

Вівторок, 17 серпня 2021, 13:45

На півдні Франції через сильні лісові пожежі евакуювали понад дві тисячі місцевих жителів і відпочиваючих.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFM TV.

Вогонь продовжує поширюватися в районі затоки Сен-Тропе. За словами префекта департаменту Вар, три людини отримали легкі травми і 19 осіб постраждали, надихавшись димом.

Понад 6000 гектарів охоплені вогнем, сотні будинків пошкоджено або згоріли.

Відпочивальники розповідають, що їх попросили евакуюватися близько 5 ранку, давши на збори всього кілька хвилин.

Всього було евакуйовано сім кемпінгів. Полум'я наблизилося до деяких з них, а інші, наприклад, табір Карла Великого в Грімо, згоріли дотла.

Для боротьби з вогнем залучили 900 пожежників і 120 жандармів, також задіяні літаки.

Нагадаємо, у Греції напередодні на півдні спалахнула велика лісова пожежа, людей евакуюють.

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"Українська правда" у Threads

Теми: Франціянадзвичайна подія
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