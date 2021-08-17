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Пожары на юге Франции: эвакуировали более 2000 человек

Вторник, 17 августа 2021, 13:45

На юге Франции из-за сильных лесных пожаров эвакуировали несколько тысяч местных жителей и отдыхающих.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFM TV.

Огонь продолжает распространяться в районе залива Сен-Тропе. По словам префекта департамента Вар, три человека получили легкие травмы и 19 человек пострадали, надышавшись дымом.

Более 6000 гектаров охвачены огнем, сотни домов повреждены или сгорели.

Отдыхающие рассказывают, что их попросили эвакуироваться около 5 утра, дав на сборы всего несколько минут.

Всего было эвакуировано семь кемпингов. Пламя приблизилось к некоторым из них, а другие, например, лагерь Карла Великого в Гримо, сгорели дотла. Раздуваемый ветром, огонь быстро распространился.

Для борьбы с огнем привлекли 900 пожарных и 120 жандармов, также задействованы самолеты.

Напомним, в Греции накануне на юге вспыхнул крупный лесной пожар, людей эвакуируют.

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Темы: Франциячрезвычайное происшествие
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