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Глава МЗС Німеччини заявив про стабілізацію ситуації в аеропорту Кабула

Вівторок, 17 серпня 2021, 14:14

Ситуація в аеропорту Кабула стабілізується, німецькі військові охороняють доступ до нього.

Про це повідомив глава МЗС Німеччини Гайко Маас у Twitter, пише "Європейська правда".

"Ситуація в аеропорту Кабулу ще більше стабілізувалася. Бундесвер охороняє доступ до нього. Протягом дня очікуються нові рейси для евакуації. Посольство зв'язалося з першою групою громадян, які підлягають евакуації", - написав міністр у Twitter у вівторок.

За його словами, головна мета зараз –  створити стабільний "повітряний міст", дозволить вивезти до Німеччини німецьких громадян, місцевих співробітників німецьких організацій та інших громадян, які потребують захисту.

Старший цивільний представник НАТО в Афганістані Стефано Понтекорво повідомив, що злітно-посадкова смуга у міжнародному аеропорту Кабула вільна, літаки приземляються та сідають.

Бойовики руху "Талібан" встановили контроль на території Афганістану, за винятком аеропорту в Кабулі. Летовище використовують для евакуації іноземців та афганців.

Раніше повідомлялося, що транспортний літак Бундесверу типу А400М, який може помістити на борту понад 100 людей, вилетів з Кабула з всього 7 евакуйованими на борту.

Військово-транспортний літак ВПС США C-17 Globemaster III евакуював із Кабула в Катар близько 640 афганських жителів за один політ.

Тисячі афганців та іноземних громадян раніше утворили тисняву в аеропорту Кабула, намагаючись втекти з країни. 

Теми: НімеччинаМЗСТалібанАфганістан
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