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Глава МИД Германии заявил о стабилизации ситуации в аэропорту Кабула

Вторник, 17 августа 2021, 14:14

Ситуация в аэропорту Кабула стабилизируется, немецкие военные охраняют доступ к нему.

Об этом сообщил глава МИД Германии Гайко Маас в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Ситуация в аэропорту Кабула еще больше стабилизировалась. Бундесвер охраняет доступ к нему. В течение дня ожидаются новые рейсы для эвакуации. Посольство связалось с первой группой граждан, подлежащих эвакуации", - написал министр в Twitter во вторник.

По его словам, главная цель сейчас - создать стабильный "воздушный мост", который позволит вывезти в Германию немецких граждан, местных сотрудников немецких организаций и других граждан, которые нуждаются в защите.

Старший гражданский представитель НАТО в Афганистане Стефано Понтекорво сообщил, что взлетно-посадочная полоса в международном аэропорту Кабула свободная, самолеты приземляются и садятся.

Боевики движения "Талибан" установили контроль на территории Афганистана, за исключением аэропорта в Кабуле. Аэропорт используют для эвакуации иностранцев и афганцев.

Ранее сообщалось, что транспортный самолет Бундесвера типа А400М, который может поместить на борту более 100 человек, вылетел из Кабула с всего 7 эвакуированными на борту.

Военно-транспортный самолет ВВС США C-17 Globemaster III эвакуировал из Кабула в Катар около 640 афганских жителей за один полет.

Тысячи афганцев и иностранных граждан ранее образовали давку в аэропорту Кабула, пытаясь бежать из страны.

Темы: ГерманияМИДТалибанАфганистан
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