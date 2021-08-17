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Українці переважно вважають Зеленського некомпетентним – опитування

Вівторок, 17 серпня 2021, 14:23
Українці переважно вважають Зеленського некомпетентним – опитування
Президент Володимир Зеленський. Фото: Facebook

Опитування показало, що українці здебільшого вважають президента Володимира Зеленського людиною, у якої майже відсутній професійний досвід і компетентність.

Джерело: результати дослідження соцслужби "Центр Разумкова"

Деталі: Ставлення респондентів вимірювалось за п’ятибальною шкалою, де найнижчий бал означає "професійний досвід і компетентність практично відсутні", а найвищий – що він "володіє значним професійним досвідом і компетентністю).

53,9% опитаних обрали бали "1" або "2", що відповідають низьким оцінкам досвіду та компетентності, а 19% − бали "4" або "5", що відповідають високим оцінкам досвіду та компетентності.

Схоже опитування проводили у березні. З того часу думка українців змінилася на користь Зеленського - індекс досвіду та компетентності зріс з мінус 42,4 до мінус 34,9 (цей та наступні індекси розраховувалися як різниця позитивних і негативних оцінок).

 

Крім того, 47,5% респондентів вважають, що якості особистості (особливості характеру, вольові та моральні якості) Зеленського більшою мірою не відповідають посаді президента, 17,6% вважають, що відповідають, а 27,5% − що відповідають і не відповідають однаковою мірою.

Відповідно, індекс особистісних якостей практично не змінився:  –29  у березні і  –29,9 у липні-серпні.

 

Стосовно емоційної оцінки, то 33,7% респондентів заявили, що Зеленський викликає у них переважно негативні емоції, 19,2% ˗ переважно позитивні, 28,7% ˗ рівною мірою негативні і позитивні, 13,9% ˗ не викликає якихось емоцій.

Індекс порівняно з березнем покращився з –20,2 до –14,5.

 

Опитування проведене з 29 липня по 4 серпня методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2019 респондентів у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Українська правда

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Теми: Зеленськийопитування
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