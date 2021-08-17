Украинцы преимущественно считают Зеленского некомпетентным – опрос

Опрос показал, что украинцы в большинстве своем считают президента Владимира Зеленского человеком, у которого почти отсутствует профессиональный опыт и компетентность.

Источник: результаты исследования соцслужбы "Центр Разумкова"

Детали: Отношение респондентов измерялось по пятибалльной шкале, где самый низкий балл означает "профессиональный опыт и компетентность практически отсутствуют", а самый высокий - что он "обладает значительным профессиональным опытом и компетентностью".

53,9% опрошенных выбрали баллы "1" или "2", соответствующие низким оценкам опыта и компетентности, а 19% - баллы "4" или "5", соответствующие высоким оценкам опыта и компетентности.

Похожий опрос проводился в марте. С тех пор мнение украинцев изменилась в пользу Зеленского - индекс опыта и компетентности вырос с минус 42,4 до минус 34,9 (этот и последующие индексы рассчитывались как разница положительных и отрицательных оценок).

Кроме того, 47,5% респондентов считают, что качества личности (особенности характера, волевые и моральные качества) Зеленского в большей степени не соответствуют должности президента, 17,6% считают, что отвечают, а 27,5% - что соответствуют и не соответствуют в одинаковой мере.

Соответственно, индекс личных качеств практически не изменился: -29 в марте и -29,9 в июле-августе.

Относительно эмоциональной оценки, то 33,7% респондентов заявили, что Зеленский вызывает у них преимущественно негативные эмоции, 19,2% ˗ преимущественно положительные, 28,7% ˗ в равной степени негативные и позитивные, 13,9% ˗ не вызывает каких-то эмоций.

Индекс по сравнению с мартом улучшился с -20,2 до -14,5.

Опрос проведен с 29 июля по 4 августа методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2019 респондентов во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.