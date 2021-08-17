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Президент Німеччини назвав кадри з аеропорту Кабула ганьбою для Заходу

Вівторок, 17 серпня 2021, 16:52

Президент Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр назвав кадри з аеропорту Кабула ганьбою для політиків Заходу та зазначив, що частина відповідальності за нинішню ситуацію в Афганістані лежить і на ФРН.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

"У ці дні ми спостерігаємо людську трагедію, за яку ми теж поділяємо відповідальність. Це поворотний момент, що змінить нас і змінить світ… Кадри відчаю в аеропорту Кабула - це ганьба для політиків Заходу", - заявив Штайнмаєр. 

Він зазначив, що ці фото й відео не можуть залишити байдужим нікого, а тим більше гіркі для тих, хто "працював задля кращого життя афганців останні 20 років, покладаючи для цього своє здоров’я, а іноді й життя".

Штайнмаєр наголосив, що Німеччина повинна зробити усе можливе, щоб вивезти з країни власних громадян та афганців, які співпрацювали з західнии партнерами. "Ми маємо допомогти також тим, кому в Афганістані загрожує насильство або смерть, у тому числі багатьом хоробрим жінкам", - зазначив він. 

Президент зауважив, що помилки в Афганістані піднімають питання про те, якими надалі мають бути підходи Німеччини до зовнішньої політики та військового втручання - "гіркі запитання,  на які потрібно відповісти чесно й вдумливо".

Напередодні федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель та міністр закордонних справ Гайко Маас визнали, що помилилися у своїх розрахунках щодо розвитку подій в Афганістані.

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Теми: НімеччинаАфганістан


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