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Президент Германии назвал кадры из аэропорта Кабула позором для Запада

Вторник, 17 августа 2021, 16:52

Президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер назвал кадры из аэропорта Кабула позором для политиков Запада и отметил, что часть ответственности за нынешнюю ситуацию в Афганистане лежит и на ФРГ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"В эти дни мы наблюдаем человеческую трагедию, за которую мы тоже разделяем ответственность. Это поворотный момент, что изменит нас и изменит мир ... Кадры отчаяния в аэропорту Кабула - это позор для политиков Запада", - заявил Штайнмайер.

Он отметил, что эти фото и видео не могут оставить равнодушным никого, а тем более горькие для тех, кто "работал ради лучшей жизни афганцев последние 20 лет, жертвуя для этого своим здоровьем, а иногда и жизнью".

Штайнмайер подчеркнул, что Германия должна сделать все возможное, чтобы вывезти из страны своих граждан и афганцев, которые сотрудничали с западными партнерами. "Мы должны помочь и тем, кому в Афганистане угрожает насилие или смерть, в том числе многим храбрым женщинам", - отметил он.

Президент отметил, что ошибки в Афганистане поднимают вопрос о том, какими в дальнейшем должны быть подходы Германии во внешней политики и военных вмешательствах - "горькие вопросы, на которые нужно ответить честно и вдумчиво".

Накануне федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас признали, что ошиблись в своих расчетах по поводу развития событий в Афганистане.

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Темы: ГерманияАфганистан
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