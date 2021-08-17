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Кулеба: 153 українці звернулися по допомогу в евакуації з Афганістану

Вівторок, 17 серпня 2021, 18:37

Понад 150 громадян України звернулися до дипломатів із бажанням евакуюватися з Афганістану, де влада перейшла до угруповання "Талібан".

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав на своїй сторінці у Facebook глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Останні дані: 153 українців зв’язалися з дипломатами та попросили допомоги в поверненні додому", - написав Кулеба.

За інформацією міністра, це громадяни України, які перебувають на військовій базі, де виконували роботи за контрактом; українці афганського походження, які відвідували родичів; бізнесмени та інші громадяни України.

"Найважче зараз - це, щоб вони дісталися кабульського аеропорту. Інформація в соцмережах і окремих ЗМІ про кинутих напризволяще державою українців - брехня. Я розумію, що емоції зашкалюють, хтось навмисно нагнітає, комусь страшно, хтось намагається показати, що знає рішення для усіх проблем, а його не чують. З усіма, хто дає про себе знати, ми на постійному зв’язку. Знаємо хто де знаходиться, знаємо, що прямої загрози життю громадян наразі немає", - наголосив Кулеба.

Раніше повідомлялося, що  евакуації потребують близько 120 українців.

Нагадаємо, в ніч на 16 серпня український літак евакуював з Кабулу 79 осіб - 8 українців та громадян інших країн, у тому числі Афганістану. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Кулеба ДмитроМЗС
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