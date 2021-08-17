Кулеба: 153 украинца обратились за помощью в эвакуации из Афганистана

Более 150 граждан Украины обратились к дипломатам с желанием эвакуироваться из Афганистана, где власть перешла к группировке "Талибан".

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал на своей странице в Facebook глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Последние данные: 153 украинца связались с дипломатами и попросили помощи в возвращении домой", - написал Кулеба.

По информации министра, это граждане Украины, которые находятся на военной базе, где выполняли работы по контракту; украинцы афганского происхождения, посещавшие родственников; бизнесмены и другие граждане Украины.

"Самое сложное сейчас - это, чтобы они добрались до кабульского аэропорта. Информация в соцсетях и отдельных СМИ о брошенных на произвол судьбы государством украинцах - ложь. Я понимаю, что эмоции зашкаливают, кто-то намеренно нагнетает, кому-то страшно, кто-то пытается показать, что знает решение для всех проблем, а его не слышат. Со всеми, кто дает о себе знать, мы на постоянной связи. Знаем кто где находится, знаем, что прямой угрозы жизни граждан пока нет", - отметил Кулеба.

Ранее сообщалось, что в эвакуации нуждаются около 90 украинцев.

Напомним, в ночь на 16 августа украинский самолет эвакуировал из Кабула 79 человек - 8 украинцев и граждан других стран, в том числе Афганистана.