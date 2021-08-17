ЄС буде говорити з владою Афганістану, такою як вона є – Боррель

Євросоюз продовжить евакуацію з Кабулу, почне встановлювати контакт з новою владою в країні та готуватись до можливої гуманітарної кризи у зв’язку з цими подіями.

Як повідомляє "Європейська правда", про такі пріоритети Євросоюзу заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель після спеціальної зустрічі міністрів закордонних справ блоку щодо ситуації в Афганістані.

Перший пріоритет, зазначив він - забезпечити евакуаціюгромадян ЄС, які досі залишаються в країні, та афганців, які співпрацювали з західними партнерами і хочуть вилетіти з країни.

"Ми робимо усе можливе щоб вивезти їх і надати їм притулок у країнах-членах ЄС. Хочу подякувати Іспанії за готовність запропонувати хаб, де будуть приймати цих людей і далі розподіляти по країнах-членах, що надають їм візи. Також дякую Італії за надання інфраструктури для "повітряних мостів" і Франції - за військову підтримку безпеки на місці", - зазначив Боррель.

Наступний пріоритет, розповів він - вжити заходів, щоб нова політична реальність в Афганістані не призвела до масштабної хвилі міграції у напрямку ЄС, та підтримати транзитні країни й сусідів Афганістану.

По-третє, зазначив він, це встановлення контактів з новою владою. "Ми повинні встановити зв’язок із владою в Кабулі. Тому що вони там, "Талібан" виграв війну, тож нам доведеться говорити з ними, вести діалог, щоб попередити потенційну гуманітарну і міграційну кризу. Цей діалог повинен бути зосереджений також на тому, як запобігти поверненню іноземних терористів, що використовували Афганістан як платформу. Ми будемо говорити з новою владою, такою, як вона є", - сказав Жозеп Боррель.

Він додав, що при цьому ЄС буде пильно стежити за подальшою ситуацією в країні з правами людини, зокрема правами жінок.

Нагадаємо, після переходу влади в Афганістані до угроповання "Талібан" 15 серпня країни ЄС закрили свої посольства та евакуюють дипломатів. Тисячі афганців та іноземних громадян утворили тисняву в аеропорту Кабула, намагаючись втекти з країни.

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