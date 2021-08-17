Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС будет говорить с властями Афганистана, такими какими они есть – Боррель

Вторник, 17 августа 2021, 20:43

Евросоюз продолжит эвакуацию из Кабула, начнет устанавливать контакт с новой властью в стране и готовиться к возможному гуманитарному кризису в связи с этими событиями.

Как сообщает "Европейская правда", о таких приоритетах Евросоюза заявил главный дипломат ЕС Жосеп Боррель после специальной встречи министров иностранных дел блока по ситуации в Афганистане.

Первый приоритет, отметил он - обеспечить евакуацию граждан ЕС, которые до сих пор остаются в стране, и афганцев, которые сотрудничали с западными партнерами и хотят вылететь из страны.

"Мы делаем все возможное, чтобы вывезти их и предоставить им убежище в странах-членах ЕС. Хочу поблагодарить Испанию за готовность предложить хаб, где будут принимать этих людей и дальше распределять по странам-членам, которые предоставляют им визы. Также благодарю Италию за предоставление инфраструктуры для "воздушных мостов" и Францию - за военную поддержку безопасности на месте ", - отметил Боррель.

Следующий приоритет, рассказал он - принять меры, чтобы новая политическая реальность в Афганистане не привела к масштабной волне миграции в направлении ЕС, и поддержать транзитные страны и соседей Афганистана.

В-третьих, отметил он, это установление контактов с новой властью. "Мы должны установить связь с властью в Кабуле. Потому что они там, "Талибан"выиграл войну. Поэтому нам придется говорить с ними, вести диалог, чтобы предупредить потенциальный гуманитарный и миграционный кризис. Этот диалог должен быть сосредоточен также на том, как предотвратить возвращение иностранных террористов, использовавших Афганистан как платформу. Мы будем говорить с новой властью, такой, как она есть", - сказал Жозеп Боррель.

Он добавил, что при этом ЕС будет пристально следить за дальнейшей ситуацией в стране с правами человека, в частности правами женщин.

Напомним, после перехода власти в Афганистане к группировке "Талибан" 15 августа страны ЕС закрыли свои посольства и эвакуируют дипломатов. Тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабула, пытаясь бежать из страны.

Читайте также - Афганская проблема Байдена: что заставило США уйти и какие проблемы это для них создаст

Темы: АфганистанЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Афганистан
Между Ираном и Талибаном произошла стрельба из-за воды, есть погибшие
Талибы провели первые торги нефти, добытой в Афганистане
МИД вызывает посла Венгрии после того, как Орбан сравнил Украину с Афганистаном
Последние новости
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: