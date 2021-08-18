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Збірна України з футболу отримала нового тренера

Середа, 18 серпня 2021, 01:49
Петраков та Павелко, Facebook

Національну збірну України з футболу з приставкою виконуючий обов`язки очолив Олександр Петраков.

Про таке рішення Виконкому Української асоціації футболу у facebook повідомив очільник УАФ Андрій Павелко.

"Олександр Петраков, Чемпіон світу-2019 зі збірною u-20, готуватиме національну збірну до подальших виступів у кваліфікації до ЧС-2022 у статусі виконуючого обов’язки головного тренера.

Таке рішення ухвалив Виконком Української асоціації футболу. Олександр Васильович - всесвітньо відомий спеціаліст, має високий авторитет серед нашої футбольної спільноти і необхідні знання та досвід для того, щоб на даному етапі очолити головну команду країни. Тому цілком заслужено отримав одноголосну підтримку членів Виконкому", - написав Павелко.

Історія з вибором головного тренера збірної України розпочалася на початку серпня.

31 липня Андрій Шевченко у соцмережах повідомив, що прощається з національною командою. Через кілька днів інформацію про закінчення контракту з Шевченком підтвердили в УАФ. Як зазначають джерела УП, після Євро-2020 була зустріч Шевченка з очільником УАФ Андрієм Павелком. Втім, нові фінансові умови тренерського штабу вже не влаштували керівництво УАФ. За наявною інформацією Шевченко просив для свого тренерського штабу зарплату у 3 млн євро на рік.

Нагадаємо, що у попередньому контракті Шевченка була опція 1 рік + 1,5 за згодою обох сторін. Контракт мав завершитися лише наприкінці 2022, тобто після закінчення чемпіонату світу в Катарі.

Після відходу Шевченка головним кандидатом на цю посаду називався Сергій Ребров, втім йому заважав підписаний влітку контракт з "Аль-Айном" з річним окладом у 4,5 млн євро на рік.

Зазначимо, що вже на початку вересня збірна України має провести два матчі відбору до ЧС-2022 проти команд Казахстану та Франції.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футболспорт


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