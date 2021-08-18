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Сборная Украины по футболу получила нового тренера

Среда, 18 августа 2021, 01:49
Петраков и Павелко, Facebook

Национальную сборную Украины по футболу с приставкой "исполняющий обязанности" возглавил Александр Петраков.

О таком решении Исполкома Украинской ассоциации футбола в facebook сообщил глава УАФ Андрей Павелко.

"Александр Петраков, Чемпион мира-2019 со сборной u-20, будет готовить национальную сборную к дальнейшим выступлениям в квалификации к ЧМ-2022 в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

Такое решение принял Исполком Украинской ассоциации футбола. Александр Васильевич - всемирно известный специалист, имеет высокий авторитет среди нашей футбольной общественности и необходимые знания и опыт для того, чтобы на данном этапе возглавить главную команду страны. Поэтому вполне заслуженно получил единогласную поддержку членов Исполкома", - написал Павелко.

История с выбором главного тренера сборной Украины началась в начале августа.

31 июля Андрей Шевченко в соцсетях сообщил, что прощается с национальной командой. Через несколько дней информацию об окончании контракта с Шевченко подтвердили в УАФ. Как отмечают источники УП, после Евро-2020 была встреча Шевченко с главой УАФ Андреем Павелко. Впрочем, новые финансовые условия тренерского штаба уже не устроили руководство УАФ. По имеющейся информации, Шевченко просил для своего тренерского штаба зарплату в 3 млн евро в год.

Напомним, что в предыдущем контракте Шевченко была опция 1 год + 1,5 с согласия обеих сторон. Контракт должен был завершиться лишь в конце 2022 года, то есть после окончания чемпионата мира в Катаре.

После ухода Шевченко главным кандидатом на эту должность назывался Сергей Ребров, впрочем ему мешал подписанный летом контракт с "Аль-Айном" с годовым окладом в 4,5 млн евро в год.

Отметим, что уже в начале сентября сборная Украины должна провести два матча отбора к ЧМ-2022 против команд Казахстана и Франции.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футболспорт
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