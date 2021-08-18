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США: Таліби захопили “значну частину” військової техніки, наданої афганським силам

Середа, 18 серпня 2021, 03:24
США: Таліби захопили “значну частину” військової техніки, наданої афганським силам

Таліби захопили "значну частину" військової техніки, яку надали США афганським силам безпеки.

Джерело: радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "У нас немає повної картини того, куди поділася кожна одиниця оборонної техніки, але, безумовно, значна частина потрапила в руки талібів. І, очевидно, у нас немає певності в тому, що вони з готовністю передадуть їх нам".

Деталі: Уточнюється, що таліби опублікували фотографії американських військових вертольотів "Чорний яструб", та Салліван зазначив, що "Чорні яструби" були передані афганським національним силам безпеки, аби ті могли захищатися, а не талібам. Він нагадав, що президент Афганістану Ашраф Гані попросив Джо Байдена надати цю техніку під час візиту до Вашингтона. Салліван сказав, що "у президента США був вибір. Він міг не дати їм вертольоти з огляду на ризик потрапляння їх до рук талібів - або міг дати, сподіваючись, що військові зможуть використовувати їх для захисту своєї країни".

Передісторія:

  • Наступ талібів по всій країні посилився, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати вивід військ з Афганістану.
  • 15 серпня таліби увійшли до Кабула.
  • Президент США Джо Байден вважає правильним рішення про виведення американських військ з Афганістану, незважаючи на сцени хаосу і паніки, спричинені переходом влади в країні до "Талібану".
  • Афганський уряд заявив про "мирний перехід влади". Президент Афганістану залишив країну.
  • Видання The Washington Post писало, що бойовики "Талібану" ще з початку минулого року почали укладати угоди з представниками афганської влади, пропонуючи їм гроші, що дозволило талібам за блискавично короткий час взяти контроль над країною і дістатись до Кабула.

Теми: СШААфганістанТалібан
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