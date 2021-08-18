США: Талибы захватили "значительную часть" военной техники, предоставленной афганским силам
Талибы захватили "значительную часть" военной техники, которую предоставили США афганским силам безопасности.
Источник: советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, которого цитирует "Укринформ"
Прямая речь: "У нас нет полной картины того, куда делась каждая единица военной техники, но, безусловно, значительная часть попала в руки талибов. И, очевидно, у нас нет уверенности в том, что они с готовностью передадут их нам".
Детали: Уточняется, что талибы опубликовали фотографии американских военных вертолетов "Черный ястреб", и Салливан отметил, что "Черные ястребы" были переданы афганским национальным силам безопасности, чтобы те могли защищаться, а не талибам. Он напомнил, что президент Афганистана Ашраф Гани попросил Джо Байдена предоставить эту технику во время визита в Вашингтон. Салливан сказал, что "у президента США был выбор. Он мог не дать им вертолеты, учитывая риск попадания их в руки талибов - или мог дать, надеясь, что военные смогут использовать их для защиты своей страны".
Предыстория:
- Наступление талибов по всей стране усилилось, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана.
- 15 августа талибы вошли в Кабул.
- Президент США Джо Байден считает правильным решение о выводе американских войск из Афганистана, несмотря на сцены хаоса и паники, вызванные переходом власти в стране к "Талибану".
- Афганское правительство заявило о "мирном переходе власти". Президент Афганистана покинул страну.
- Издание The Washington Post писало, что боевики "Талибана" еще с начала прошлого года начали заключать соглашения с представителями афганских властей, предлагая им деньги, что позволило талибам за молниеносно короткий срок взять контроль над страной и добраться до Кабула.