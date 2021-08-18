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США: Талибы захватили "значительную часть" военной техники, предоставленной афганским силам

Среда, 18 августа 2021, 03:24

Талибы захватили "значительную часть" военной техники, которую предоставили США афганским силам безопасности.

Источник: советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "У нас нет полной картины того, куда делась каждая единица военной техники, но, безусловно, значительная часть попала в руки талибов. И, очевидно, у нас нет уверенности в том, что они с готовностью передадут их нам".

Детали: Уточняется, что талибы опубликовали фотографии американских военных вертолетов "Черный ястреб", и Салливан отметил, что "Черные ястребы" были переданы афганским национальным силам безопасности, чтобы те могли защищаться, а не талибам. Он напомнил, что президент Афганистана Ашраф Гани попросил Джо Байдена предоставить эту технику во время визита в Вашингтон. Салливан сказал, что "у президента США был выбор. Он мог не дать им вертолеты, учитывая риск попадания их в руки талибов - или мог дать, надеясь, что военные смогут использовать их для защиты своей страны".

Предыстория:

  • Наступление талибов по всей стране усилилось, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана. 
  • 15 августа талибы вошли в Кабул.
  • Президент США Джо Байден считает правильным решение о выводе американских войск из Афганистана, несмотря на сцены хаоса и паники, вызванные переходом власти в стране к "Талибану".
  • Афганское правительство заявило о "мирном переходе власти". Президент Афганистана покинул страну.
  • Издание The Washington Post писало, что боевики "Талибана" еще с начала прошлого года начали заключать соглашения с представителями афганских властей, предлагая им деньги, что позволило талибам за молниеносно короткий срок взять контроль над страной и добраться до Кабула.

Темы: СШААфганистанТалибан
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