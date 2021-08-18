США: Талибы захватили "значительную часть" военной техники, предоставленной афганским силам

Талибы захватили "значительную часть" военной техники, которую предоставили США афганским силам безопасности.

Источник: советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "У нас нет полной картины того, куда делась каждая единица военной техники, но, безусловно, значительная часть попала в руки талибов. И, очевидно, у нас нет уверенности в том, что они с готовностью передадут их нам".



Детали: Уточняется, что талибы опубликовали фотографии американских военных вертолетов "Черный ястреб", и Салливан отметил, что "Черные ястребы" были переданы афганским национальным силам безопасности, чтобы те могли защищаться, а не талибам. Он напомнил, что президент Афганистана Ашраф Гани попросил Джо Байдена предоставить эту технику во время визита в Вашингтон. Салливан сказал, что "у президента США был выбор. Он мог не дать им вертолеты, учитывая риск попадания их в руки талибов - или мог дать, надеясь, что военные смогут использовать их для защиты своей страны".

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