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Іран прискорив збагачення урану до рівня, близького до збройового — МАГАТЕ

Середа, 18 серпня 2021, 05:00
Іран прискорив збагачення урану до рівня, близького до збройового — МАГАТЕ

Іран прискорив збагачення урану до рівня, близького до збройового - з 20% до 60%.

Джерело: звіт Міжнародного агентства з атомної енергії  (МАГАТЕ), побачений Reuters

Деталі: У травні МАГАТЕ повідомило, що Іран використовує один каскад або групу вдосконалених центрифуг для збагачення до 60% на фабриці в Натанзі. Водночас, у вівторок МАГАТЕ поінформувало країни-члени, що Іран тепер використовує для цього і другий каскад.

Зазначається, що Іран підвищив ступінь очищення урану у відповідь на вибух і відключення електроенергії на майданчику в Натанзі.

Нагадаємо:

  • Цей крок є останнім з багатьох, коли Іран порушив обмеження, накладені ядерної угодою 2015 року.
  • За цією угодою, рівень збагачення урану в іранських програмах не має перевищувати 3,67% – цього достатньо для мирного використання в енергетиці, але замало для ядерної бомби.
  • Металевий уран може бути використаний для виготовлення ядра ядерної бомби, але Іран заявляє, що його цілі мирні, і він розробляє реакторне паливо.
  • За президентства Дональда Трампа США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди. У Тегерані заявили, що більше не відчувають себе зв’язаними зобов’язаннями.

"Українська правда" у Threads

Теми: Іран
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