Іран прискорив збагачення урану до рівня, близького до збройового — МАГАТЕ

Іран прискорив збагачення урану до рівня, близького до збройового - з 20% до 60%.

Джерело: звіт Міжнародного агентства з атомної енергії агентства (МАГАТЕ), побачений Reuters

Деталі: У травні МАГАТЕ повідомило, що Іран використовує один каскад або групу вдосконалених центрифуг для збагачення до 60% на фабриці в Натанзі. Водночас, у вівторок МАГАТЕ поінформувало країни-члени, що Іран тепер використовує для цього і другий каскад.

Зазначається, що Іран підвищив ступінь очищення урану у відповідь на вибух і відключення електроенергії на майданчику в Натанзі.

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