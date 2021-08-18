Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Іран прискорив збагачення урану до рівня, близького до збройового — МАГАТЕ

Середа, 18 серпня 2021, 05:00

Іран прискорив збагачення урану до рівня, близького до збройового - з 20% до 60%.

Джерело: звіт Міжнародного агентства з атомної енергії  агентства (МАГАТЕ), побачений Reuters

Деталі: У травні МАГАТЕ повідомило, що Іран використовує один каскад або групу вдосконалених центрифуг для збагачення до 60% на фабриці в Натанзі. Водночас, у вівторок МАГАТЕ поінформувало країни-члени, що Іран тепер використовує для цього і другий каскад.

Зазначається, що Іран підвищив ступінь очищення урану у відповідь на вибух і відключення електроенергії на майданчику в Натанзі.

Нагадаємо:

  • Цей крок є останнім з багатьох, коли Іран порушив обмеження, накладені ядерної угодою 2015 року.
  • За цією угодою, рівень збагачення урану в іранських програмах не має перевищувати 3,67% – цього достатньо для мирного використання в енергетиці, але замало для ядерної бомби.
  • Металевий уран може бути використаний для виготовлення ядра ядерної бомби, але Іран заявляє, що його цілі мирні, і він розробляє реакторне паливо.
  • За президентства Дональда Трампа США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди. У Тегерані заявили, що більше не відчувають себе зв’язаними зобов’язаннями.

Теми: Іран


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Разумков скликає позачергову сесію Ради

Інспекція з паркування відкидає звинувачення ОГП, евакуатори продовжують роботу в Києві

Кулеба розвінчав фейк про "покинутих напризволяще українських військових" в Афганістані

Штормове попередження оголосили майже по всій Україні

Головні новини вівторка і ночі: Алея Героїв Небесної Сотні, Афганістан

1 447 хворих на COVID в Україні за добу, 40 людей померли

Усі новини...
Іран
Іран запроваджує шестиденний локдаун — країна в епіцентрі захворюваності на COVID
Кожні дві хвилини в Ірані від коронавірусу помирає одна людина
G7: Іран стоїть за атакою на Mercer Street
Останні новини
14:03
оновлено від 13.20Напад на фотокора "Букв": один підозрюваний залишається в СІЗО, другий - з електронним браслетом
13:52
Справа на 17 мільярдів: ПриватБанк вручив Коломойському та Боголюбову ізраїльські позови
13:42
Якою буде погода на День Незалежності: синоптик дала прогноз
13:39
США засуджують нові вироки та затримання Росією кримських татар
13:35
США заблокували "Талібану" доступ до активів Афганістану на суму $9,5 млрд
13:25
Литва відправила в Украну ще 46 тисяч доз вакцини AstraZeneca
13:20
Українські роботодавці все частіше повертають працівників до офісів – Опендатабот
13:07
У Києві побили і застрелили чоловіка
13:07
фотоІталійський ракетний есмінець увійшов у Чорне море
13:01
Суддя-хабарник нишпорив у слідстві щодо себе: НАЗК склало протокол
Усі новини...