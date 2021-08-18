Іран прискорив збагачення урану до рівня, близького до збройового — МАГАТЕ
Середа, 18 серпня 2021, 05:00
Іран прискорив збагачення урану до рівня, близького до збройового - з 20% до 60%.
Джерело: звіт Міжнародного агентства з атомної енергії агентства (МАГАТЕ), побачений Reuters
Деталі: У травні МАГАТЕ повідомило, що Іран використовує один каскад або групу вдосконалених центрифуг для збагачення до 60% на фабриці в Натанзі. Водночас, у вівторок МАГАТЕ поінформувало країни-члени, що Іран тепер використовує для цього і другий каскад.
Зазначається, що Іран підвищив ступінь очищення урану у відповідь на вибух і відключення електроенергії на майданчику в Натанзі.
Нагадаємо:
- Цей крок є останнім з багатьох, коли Іран порушив обмеження, накладені ядерної угодою 2015 року.
- За цією угодою, рівень збагачення урану в іранських програмах не має перевищувати 3,67% – цього достатньо для мирного використання в енергетиці, але замало для ядерної бомби.
- Металевий уран може бути використаний для виготовлення ядра ядерної бомби, але Іран заявляє, що його цілі мирні, і він розробляє реакторне паливо.
- За президентства Дональда Трампа США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди. У Тегерані заявили, що більше не відчувають себе зв’язаними зобов’язаннями.