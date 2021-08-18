Иран ускорил обогащение урана до уровня, близкого к оружейному — МАГАТЭ
Среда, 18 августа 2021, 05:00
Иран ускорил обогащение урана до уровня, близкого к оружейному - с 20% до 60%.
Источник: отчет Международного агентства по атомной энергии агентства (МАГАТЭ), увиденный Reuters
Детали: В мае МАГАТЭ сообщило, что Иран использует один каскад или группу усовершенствованных центрифуг для обогащения до 60% на фабрике в Натанзе. В то же время, во вторник МАГАТЭ проинформировало страны-члены, что Иран теперь использует для этого и второй каскад.
Отмечается, что Иран повысил степень очистки урана в ответ на взрыв и отключения электроэнергии на площадке в Натанзе.
Напомним:
- Этот шаг является последним из многих, когда Иран нарушил ограничения, наложенные ядерным соглашением 2015 года.
- По этому соглашению, уровень обогащения урана в иранских программах не должен превышать 3,67% - этого достаточно для мирного использования в энергетике, но мало для ядерной бомбы.
- Металлический уран может быть использован для изготовления ядра ядерной бомбы, но Иран заявляет, что его цели мирные, и он разрабатывает реакторное топливо.
- При президентстве Дональда Трампа США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки. В Тегеране заявили, что больше не чувствуют себя связанными обязательствами.