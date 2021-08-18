Иран ускорил обогащение урана до уровня, близкого к оружейному — МАГАТЭ

Иран ускорил обогащение урана до уровня, близкого к оружейному - с 20% до 60%.

Источник: отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), увиденный Reuters

Детали: В мае МАГАТЭ сообщило, что Иран использует один каскад или группу усовершенствованных центрифуг для обогащения до 60% на фабрике в Нетензе. В то же время, во вторник МАГАТЭ проинформировало страны-члены, что Иран теперь использует для этого и второй каскад.

Отмечается, что Иран повысил степень очистки урана в ответ на взрыв и отключения электроэнергии на площадке в Нетензе.

Напомним: