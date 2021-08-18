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У Британії схвалили використання Moderna для дітей з 12 років

Середа, 18 серпня 2021, 07:03

У Британії схвалили використання вакцини Moderna проти  COVID-19 для дітей 12-17 років.

Джерело: уряд Британії, "Укрінформ"

Деталі: Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення (MHRA) підтвердило, що вакцина безпечна і ефективна для цієї вікової групи.

Нагадаємо: У червні британський регулятор з лікарських засобів MHRA дозволив використання вакцини від коронавірусу компаній Pfizer-BioNTech для підлітків віком 12-15 років. 

Теми: вакцинаціяБританіякоронавірус


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