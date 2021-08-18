Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Британии одобрили использование Moderna для детей с 12 лет

Среда, 18 августа 2021, 07:03

В Британии одобрили использование вакцины Moderna против COVID-19 для детей 12-17 лет.

Источник: правительство Великобритании, "Укринформ"

Детали: Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) подтвердило, что вакцина безопасна и эффективна для этой возрастной группы.

Напомним: В июне британский регулятор по лекарственным средствам MHRA разрешил использование вакцины от коронавируса компаний Pfizer-BioNTech для подростков 12-15 лет.

Темы: вакцинацияБританиякоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

Рада на День Независимости будет голосовать за большой герб

видеоАфганистан: 3 погибших и 10 раненых во время протестов против "Талибана" в Джалалабаде

фотоИз-за сцены для концерта Бочелли в Киеве возник новый скандал на исторической почве

Количество заражений в "Молодой гвардии" возросло до 53, у большинства предварительно обнаружили "Дельту"

обновлено от 13.20Нападение на фотокора "Букв": один подозреваемый арестован, второй - с электронным браслетом

США заблокировали "Талибану" доступ к активам Афганистана на сумму $9,5 млрд

Все новости...
вакцинация
За сутки в Украине вакцинировали свыше 120 тысяч человек
Ляшко анонсировал новый "бонус" для тех, кто вакцинируется на этой неделе
Польша передаст Украине 650 тысяч доз вакцины AstraZeneca
Последние новости
17:30
В южных регионах Украины предлагают перенести учебный год из-за "бархатного сезона"
17:24
На Мальте известного бизнесмена будут судить за убийство журналистки
17:11
Ощадбанк получил разрешение на открытие зала игровых автоматов в столичном отеле: для своего арендатора
16:59
Рада на День Независимости будет голосовать за большой герб
16:27
инфографика60% украинцев считают, что выборы в ОРДЛО должны проводить после вывода российских войск
16:10
видеоАфганистан: 3 погибших и 10 раненых во время протестов против "Талибана" в Джалалабаде
15:51
Председатель Госкосмоса Тафтай победил в конкурсе на руководителя ведомства
15:50
фотоИз-за сцены для концерта Бочелли в Киеве возник новый скандал на исторической почве
15:45
"Экс-премьер ДНР" идет на выборы в Госдуму с нулевым доходом в декларации
15:43
В Киеве COVID-прививки будут делать в автобусе
Все новости...