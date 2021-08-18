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В Британии одобрили использование Moderna для детей с 12 лет

Среда, 18 августа 2021, 07:03
В Британии одобрили использование Moderna для детей с 12 лет

В Британии одобрили использование вакцины Moderna против COVID-19 для детей 12-17 лет.

Источник: правительство Великобритании, "Укринформ"

Детали: Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) подтвердило, что вакцина безопасна и эффективна для этой возрастной группы.

Напомним: В июне британский регулятор по лекарственным средствам MHRA разрешил использование вакцины от коронавируса компаний Pfizer-BioNTech для подростков 12-15 лет.

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Темы: вакцинацияВеликобританиякоронавирус
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