В Британии одобрили использование Moderna для детей с 12 лет
Среда, 18 августа 2021, 07:03
В Британии одобрили использование вакцины Moderna против COVID-19 для детей 12-17 лет.
Источник: правительство Великобритании, "Укринформ"
Детали: Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) подтвердило, что вакцина безопасна и эффективна для этой возрастной группы.
Напомним: В июне британский регулятор по лекарственным средствам MHRA разрешил использование вакцины от коронавируса компаний Pfizer-BioNTech для подростков 12-15 лет.