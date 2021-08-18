1 447 хворих на COVID в Україні за добу, 40 людей померли

За добу 17 серпня в Україні зафіксували 1 447 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби і 40 летальних випадків, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 677 осіб, одужали 712 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: За останню добу найбільше випадків захворювання зареєстрували у м. Київ (181), Донецькій (155), Одеській (130), Дніпропетровській (93) та Харківській (89) областях.

Серед нових хворих 104 дитини та 38 медпрацівників.

За добу протестовано: методом ПЛР – 27 053 особи, методом ІФА – 9 171 особу, експрес-тестами – 24 430 осіб.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 268 666 осіб, із них 2 198 220 осіб (96,89%) одужали, а 53 336 осіб (2,35%) померли.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП