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1 447 больных COVID в Украине за сутки, 40 человек умерли

Среда, 18 августа 2021, 08:18
УП

За сутки 17 августа в Украине зафиксировали 1 447 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни и 40 летальных случаев, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 677 человек, выздоровели 712 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: За последние сутки больше всего случаев заболевания зарегистрировали в г. Киев (181), Донецкой (155), Одесской (130), Днепропетровской (93) и Харьковской (89) областях.

Среди новых больных 104 ребенка и 38 медработников.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 27 053 человека, методом ИФА – 9 171 человека, экспресс-тестами – 24 430 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 268 666 человек, из них 2 198 220 человек (96,89%) выздоровели, а 53 336 человек (2,35%) умерли.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияМинздрав
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