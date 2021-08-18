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Понад 4,8 мільйона українців отримали хоча б одну дозу COVID-вакцини

Середа, 18 серпня 2021, 08:45
Понад 4,8 мільйона українців отримали хоча б одну дозу COVID-вакцини
УП

17 серпня в Україні 118 594 людини щеплено проти COVID-19: першу дозу вакцини отримали 58 441 людина, другу дозу – 60 153 людини.

Джерело: МОЗ

Деталі: У цей вівторок працювали 839 мобільних бригад, 2 797 пунктів щеплення і 317 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 851 541 людину, з них отримали одну дозу вакцини – 4 851 539 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 851 458 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

Загалом із 24 лютого в Україні проведено 7 702 997 щеплень. 

 

Список пунктів щеплень та центрів масової вакцинації оновлюється тут

УП, виправлено

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяCovid-2019коронавірусМОЗздоров'я
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