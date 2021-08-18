Понад 4,8 мільйона українців отримали хоча б одну дозу COVID-вакцини
Середа, 18 серпня 2021, 08:45
17 серпня в Україні 118 594 людини щеплено проти COVID-19: першу дозу вакцини отримали 58 441 людина, другу дозу – 60 153 людини.
Джерело: МОЗ
Деталі: У цей вівторок працювали 839 мобільних бригад, 2 797 пунктів щеплення і 317 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 851 541 людину, з них отримали одну дозу вакцини – 4 851 539 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 851 458 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом із 24 лютого в Україні проведено 7 702 997 щеплень.
Список пунктів щеплень та центрів масової вакцинації оновлюється тут.
УП, виправлено