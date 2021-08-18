Более 4,8 миллиона украинцев получили хотя бы одну дозу COVID-вакцины

17 августа в Украине 118 594 человека привито против COVID-19: первую дозу вакцины получили 58 441 человек, вторую дозу – 60 153 человека.

Источник: МОЗ

Детали: В этот вторник работали 839 мобильных бригад, 2 797 прививочных пунктов и 317 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 4 851 541 человек, из них получили одну дозу – 4 851 539 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 851 458 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего с 24 февраля в Украине проведено 7 702 997 прививок.

Список прививочных пунктов и центров массовой вакцинации обновляется здесь.