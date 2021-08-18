Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Штормове попередження оголосили майже по всій Україні

Середа, 18 серпня 2021, 09:23
Штормове попередження оголосили майже по всій Україні
Фото з відкритих джерел

18 серпня у північних і Вінницькій областях, вночі і в західних, а вдень і в центральних, Одеській та Миколаївський областях грози, місцями значні дощі, град, шквали вітру 15-20 м/с.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій із посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

По Києву та Київській області протягом 18 серпня грози, місцями шквали 15-20 м/с. Також оголошено I рівень небезпечності, "жовтий".

"Українська правда" у Threads

Теми: погодаДСНС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
погода
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
У Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Останні новини
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
Усі новини...
Реклама: