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Штормове попередження оголосили майже по всій Україні

Середа, 18 серпня 2021, 09:23
Фото з відкритих джерел

18 серпня у північних і Вінницькій областях, вночі і в західних, а вдень і в центральних, Одеській та Миколаївський областях грози, місцями значні дощі, град, шквали вітру 15-20 м/с.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій із посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

По Києву та Київській області протягом 18 серпня грози, місцями шквали 15-20 м/с. Також оголошено I рівень небезпечності, "жовтий".

Теми: погодаДСНС


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