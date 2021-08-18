Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Штормовое предупреждение объявили почти по всей Украине

Среда, 18 августа 2021, 09:23
Фото из открытых источников

18 августа в северных и Винницкой областях, ночью и в западных, а днем и в центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, местами значительные дожди, град, шквалы ветра 15-20 м/с.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Объявлен I уровень опасности, желтый.

По Киеву и Киевской области в течение 18 августа грозы, местами шквалы 15-20 м/с. Также объявлен I уровень опасности, "желтый".

Темы: погодаГСЧС
powered by lun.ua
Главное сегодня

Рада на День Независимости будет голосовать за большой герб

видеоАфганистан: 3 погибших и 10 раненых во время протестов против "Талибана" в Джалалабаде

фотоИз-за сцены для концерта Бочелли в Киеве возник новый скандал на исторической почве

Количество заражений в "Молодой гвардии" возросло до 53, у большинства предварительно обнаружили "Дельту"

обновлено от 13.20Нападение на фотокора "Букв": один подозреваемый арестован, второй - с электронным браслетом

США заблокировали "Талибану" доступ к активам Афганистана на сумму $9,5 млрд

Все новости...
погода
Украинцев ждет похолодание
Спасатели предупреждают об опасных погодных явлениях
Неделя начинается с жары до 34°
Последние новости
17:44
Нацбанк объяснил, как будут работать банки в выходные ко Дню Независимости
17:30
В южных регионах Украины предлагают перенести учебный год из-за "бархатного сезона"
17:24
На Мальте известного бизнесмена будут судить за убийство журналистки
17:11
Ощадбанк получил разрешение на открытие зала игровых автоматов в столичном отеле: для своего арендатора
16:59
Рада на День Независимости будет голосовать за большой герб
16:27
инфографика60% украинцев считают, что выборы в ОРДЛО должны проводить после вывода российских войск
16:10
видеоАфганистан: 3 погибших и 10 раненых во время протестов против "Талибана" в Джалалабаде
15:51
Председатель Госкосмоса Тафтай победил в конкурсе на руководителя ведомства
15:50
фотоИз-за сцены для концерта Бочелли в Киеве возник новый скандал на исторической почве
15:45
"Экс-премьер ДНР" идет на выборы в Госдуму с нулевым доходом в декларации
Все новости...