Штормовое предупреждение объявили почти по всей Украине

18 августа в северных и Винницкой областях, ночью и в западных, а днем и в центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, местами значительные дожди, град, шквалы ветра 15-20 м/с.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Объявлен I уровень опасности, желтый.

По Киеву и Киевской области в течение 18 августа грозы, местами шквалы 15-20 м/с. Также объявлен I уровень опасности, "желтый".