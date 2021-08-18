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Штормовое предупреждение объявили почти по всей Украине

Среда, 18 августа 2021, 09:23
Штормовое предупреждение объявили почти по всей Украине
Фото из открытых источников

18 августа в северных и Винницкой областях, ночью и в западных, а днем и в центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, местами значительные дожди, град, шквалы ветра 15-20 м/с.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Объявлен I уровень опасности, желтый.

По Киеву и Киевской области в течение 18 августа грозы, местами шквалы 15-20 м/с. Также объявлен I уровень опасности, "желтый".

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Темы: погодаГСЧС
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