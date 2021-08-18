Понад 2200 дипломатів і цивільних евакуювали з Афганістану військовими рейсами

Понад 2200 дипломатів і інших цивільних осіб були евакуйовані з Афганістану військовими рейсами.

Про це повідомив агентству Reuters в середу представник служби безпеки однієї з західних країн, пише "Європейська правда".

Тисячі афганців, багато з яких протягом двох десятиліть працювали з іноземними військами під командуванням США, відчайдушно намагаються виїхати з Афганістану після переходу влади до "Талібану".

"Ми продовжуємо працювати дуже швидко, на цей момент в логістиці немає збоїв, і ми змогли вивезти трохи більше 2200 дипломатичних співробітників, співробітників іноземних служб безпеки і афганців, які працювали в посольствах", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, поки не зрозуміло, коли відновляться цивільні польоти до Кабула.

Не зрозуміло, чи включає це число понад 600 афганських чоловіків, жінок і дітей, які вилетіли в неділю, пробравшись у військовий вантажний літак США.

"Талібан" захопив Кабул в неділю після блискавичного наступу, коли західні сили під керівництвом США вийшли з країни.

Американські військові, які контролюють аеропорт, були змушені припинити польоти в понеділок після того, як тисячі наляканих афганців заповнили летовище, намагаючись втекти. У вівторок польоти поновилися, оскільки ситуацію взяли під контроль.

Серед евакуйованих літаком британської армії виявився 21-річний британський студент, який приїхав в Афганістан на відпочинок.

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