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Более 2200 дипломатов и гражданских эвакуировали из Афганистана военными рейсами

Среда, 18 августа 2021, 09:48

Более 2200 дипломатов и других гражданских лиц были эвакуированы из Афганистана военными рейсами.

Об этом сообщил агентству Reuters в среду представитель службы безопасности одной из западных стран, пишет "Европейская правда".

Тысячи афганцев, многие из которых в течение двух десятилетий работали с иностранными войсками под командованием США, отчаянно пытаются выехать из Афганистана после перехода власти к "Талибану".

"Мы продолжаем работать очень быстро, на данный момент в логистике нет сбоев, и мы смогли вывезти немного больше чем 2200 дипломатических сотрудников, сотрудников иностранных служб безопасности и афганцев, которые работали в посольствах", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пока не ясно, когда возобновятся гражданские полеты в Кабул.

Непонятно, включает ли это число более 600 афганских мужчин, женщин и детей, которые вылетели в воскресенье, проникнув в военный грузовой самолет США.

"Талибан" захватил Кабул в воскресенье после молниеносного наступления, когда западные силы под руководством США вышли из страны.

Американские военные, контролирующие аэропорт, были вынуждены прекратить полеты в понедельник после того, как тысячи напуганных афганцев заполнили аэродром, пытаясь убежать. Во вторник полеты возобновились, поскольку ситуацию взяли под контроль.

Среди эвакуированных самолетом британской армии оказался 21-летний британский студент, приехавший в Афганистан на отдых.

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Темы: Афганистанбеженцы
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