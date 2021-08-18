Более 2200 дипломатов и гражданских эвакуировали из Афганистана военными рейсами
Более 2200 дипломатов и других гражданских лиц были эвакуированы из Афганистана военными рейсами.
Об этом сообщил агентству Reuters в среду представитель службы безопасности одной из западных стран, пишет "Европейская правда".
Тысячи афганцев, многие из которых в течение двух десятилетий работали с иностранными войсками под командованием США, отчаянно пытаются выехать из Афганистана после перехода власти к "Талибану".
"Мы продолжаем работать очень быстро, на данный момент в логистике нет сбоев, и мы смогли вывезти немного больше чем 2200 дипломатических сотрудников, сотрудников иностранных служб безопасности и афганцев, которые работали в посольствах", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пока не ясно, когда возобновятся гражданские полеты в Кабул.
Непонятно, включает ли это число более 600 афганских мужчин, женщин и детей, которые вылетели в воскресенье, проникнув в военный грузовой самолет США.
"Талибан" захватил Кабул в воскресенье после молниеносного наступления, когда западные силы под руководством США вышли из страны.
Американские военные, контролирующие аэропорт, были вынуждены прекратить полеты в понедельник после того, как тысячи напуганных афганцев заполнили аэродром, пытаясь убежать. Во вторник полеты возобновились, поскольку ситуацию взяли под контроль.
Среди эвакуированных самолетом британской армии оказался 21-летний британский студент, приехавший в Афганистан на отдых.
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