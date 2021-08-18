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У Білорусі силовики прийшли з обшуками до кількох журналістів

Середа, 18 серпня 2021, 10:33
ілюстрація з відкритих джерел

Вранці 18 серпня у Білорусі до кількох журналістів незалежного інформагентства БелаПАН прийшли з обшуками силовики.

Джерело: БелаПАН, "Радыё Свабода"

Деталі: Про проведення обшуку встигли повідомити журналістка Ірина Турчина, редактор інтернет-газети БелаПАН Naviny.by Олександр Зайцев і бухгалтер компанії Катерина Боєва.

Не виходять на зв'язок директор - головний редактор БелаПАН Ірина Левшина і журналіст Захар Щербаков.

Двері в квартиру Ірини Левшиної не зламані Вона в квартирі, можна почути голоси її і ще кількох людей. Біля входу стоїть маршрутка з тонованим склом, пише Naviny.by.

РС нагадує, що 14 січня 2021 року силовики без адвоката провели обшук в редакції БелаПАН. Потім вивезли обладнання, документи і жорсткі диски комп'ютерів, в тому числі сервери, журналістів не затримували.

Довідка: Білоруське приватне інформаційне агентство (БелаПАН) - єдине незалежне інформаційне агентство в Білорусі, засноване в листопаді 1991 року Олесем Липаєм (1966-2018) і Віталієм Циганковим.

Теми: Білорусь


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