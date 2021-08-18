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В Беларуси силовики пришли с обысками к нескольким журналистам

Среда, 18 августа 2021, 10:33
В Беларуси силовики пришли с обысками к нескольким журналистам
иллюстрация из открытых источников

Утром 18 августа в Беларуси к ряду журналистов независимого информагентства БелаПАН пришли с обысками силовики.

Источник: БелаПАН, "Радыё Свабода"

Детали: О проведении обыска успели сообщить журналистка Ирина Турчина, редактор интернет-газеты БелаПАН Naviny.by Александр Зайцев и бухгалтер компании Екатерина Боева.

Не выходят на связь директор — главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и журналист Захар Щербаков.

Дверь в квартиру Ирины Левшиной не взломана. Она в квартире, слышны голоса ее и еще нескольких людей. У входа стоит маршрутка с тонированными стеклами, пишет Naviny.by.

РС напоминает, что 14 января 2021 года силовики без адвоката провели обыск в редакции БелаПАН. Затем вывезли оборудование, документы и жесткие диски компьютеров, в том числе серверы, журналистов не задерживали.

Справка: Белорусское частное информационное агентство (БелаПАН) - единственное независимое информационное агентство в Беларуси, основанное в ноябре 1991 года Алесем Липаем (1966-2018) и Виталием Цыганковым.

Темы: Беларусь
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